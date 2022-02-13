Разговор Байдена и Зеленского длился около часа

Президент США Джо Байден завершил телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, беседа закончилась в 18:57 по Киеву, сообщил Белый дом.

Ранее СМИ сообщили о начале разговора Зеленского и Байдена около 18:00 по киевскому времени.

Белый дом уже сообщил детали разговора.

«Президент Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины», — заявили в США.

Также отмечается, что «два лидера согласились с важностью продолжения дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание Россией военной мощи у границ Украины».

Это третий разговор Зеленского и Байдена с начала года — президенты проводили телефонные беседы в начале и в конце января.