В Украине за сутки еще почти 17 тысяч новых случаев COVID-19

По состоянию на 14 февраля в Украине 16 993 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 270 человек, выздоровело — 9 338 человек, летальных случаев — 142.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 4 542 693 человека, выздоровело — 3 788 395 человек, летальных случаев — 102 950.

За прошедшие сутки 18 938 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5658 человек, вторую дозу — 8981 человек, дополнительную дозу получили 95 человек, бустерную дозу — 4204 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 15577694 человека, из них получили первую дозу — 15577692 человека, получили две дозы — 14958214 человек, получили дополнительную дозу — 23748 человек, бустерную дозу — 567242 человека. Всего сделано 31 126 896 прививок.