В Минздраве отмечают стабилизацию ситуации с COVID-19

В Украине отмечается стабилизация ситуации с заболеваемостью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«После четырех недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине наблюдаются первые признаки стабилизации», — сказал он на брифинге в понедельник.

По его словам, за прошлую неделю зарегистрировано 235 256 случаев заболевания COVID-19, что на 7600 случаев меньше по сравнению с неделей ранее.

При этом Ляшко отметил, что за прошлую неделю больше всего возросло количество новых случаев на территории Киева.