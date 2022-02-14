«Газпром» не забронировал мощности для транзита через Украину и Польшу

Российский «Газпром» не стал бронировать на март мощности для транзита газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» и дополнительные мощности для транзита через Украину, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

На аукционах в понедельник предлагалось забронировать транзитные мощности польского участка в объеме 89,1 миллиона кубометров газа в сутки и мощности через Украину в объеме 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.