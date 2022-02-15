Переговоры Путина и Шольца продлились около трех часов

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Кремле продлились чуть более трех часов. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин и Шольц начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля. После этого разговор двух политиков продолжился в формате рабочего завтрака.

По завершении переговоров лидеры выйдут к журналистам и расскажут об итогах на пресс-конференции.

Как отметил Путин в начале переговоров, главный фокус встречи сосредоточен на вопросах юридических гарантий безопасности РФ, деэскалации и сотрудничестве России и Германии.