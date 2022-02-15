Путин намекнул на возможность признания Россией «республик» Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у минских соглашений по урегулированию на Донбассе еще есть потенциал, но теперь все зависит от Запада.

Об этом он заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, комментируя обращение Госдумы о признании Россией непризнанных ДНР и ЛНР.

Путин сказал, что это голосование связано с тем, что депутаты якобы ориентируются на мнение своих избирателей.

«Голосование в Государственной Думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента так же, как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.



«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил он.

Он добавил, что теперь это будет зависеть от западных партнеров Украины.

Шольц в свою очередь назвал такое признание «политической катастрофой» и нарушением Минских договоренностей.

«Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, тогда это будет нарушением Минских договорённостей, тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Напомним, Госдума РФ на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.