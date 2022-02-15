Войти
Путин намекнул на возможность признания Россией «республик» Донбасса
позиция
Путин намекнул на возможность признания Россией «республик» Донбасса
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
евроинтеграция
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Путин намекнул на возможность признания Россией «республик» Донбасса

449
Путин намекнул на возможность признания Россией «республик» Донбасса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у минских соглашений по урегулированию на Донбассе еще есть потенциал, но теперь все зависит от Запада.

Об этом он заявил после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, комментируя обращение Госдумы о признании Россией непризнанных ДНР и ЛНР.

Путин сказал, что это голосование связано с тем, что депутаты якобы ориентируются на мнение своих избирателей.

«Голосование в Государственной Думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента так же, как в любой стране, в России ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

«Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все прежде всего исходя из возможностей по исполнению Минских соглашений», — заявил он.

Читайте также: Джонсон пообещал санкции против российских денег в Британии

Он добавил, что теперь это будет зависеть от западных партнеров Украины.

Шольц в свою очередь назвал такое признание «политической катастрофой» и нарушением Минских договоренностей.

«Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, тогда это будет нарушением Минских договорённостей, тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России.

Напомним, Госдума РФ на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту России обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Владимир Путин, ДНР, ЛНР
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 15 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016