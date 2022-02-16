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Правительство Швеции отказалось от членства в НАТО

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Правительство Швеции отказалось от членства в НАТО

Шведское правительство отказалось от членства в НАТО, вместе с тем Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны. Это следует из внешнеполитической декларации 2022 года, подписанной главой МИДа Анн Линде, документ опубликован на официальном сайте правительства.

«Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укреплении национального потенциала и расширении международного сотрудничества в области обороны», — заявила глава внешнеполитического ведомства во время представления документа в парламенте.

Линде уточнила, что на сегодняшний день Швеция заключила более около 20 соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере, в том числе с северными и балтийскими соседями. «Нельзя исключать вооруженное нападение на Швецию. Поэтому мы должны иметь возможность оказывать и получать поддержку, как гражданскую, так и военную», — указала она.

При этом, по ее словам, ситуация с безопасностью у границ королевства остается серьезной, а требования России о «гарантиях безопасности» угрожают самой сути европейского порядка безопасности. «Защита суверенитета и территориальной целостности Украины имеет важное значение для безопасности Европы в целом. Украина, как и Швеция, имеет право делать свой собственный выбор политики безопасности», — отметила она.

В начале января, на фоне продолжающийся эскалации вокруг Украины, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить членство Швеции и Финляндии в НАТО при их желании. Позже бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен сказал, что блок рассмотрел бы заявки от Швеции и Финляндии в одночасье. Они соответствуют всем критериям, отметил он.

После этого государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна не стремится к присоединению к НАТО в нынешней ситуации, но желает быть «хорошим, сильным партнером» альянса. Об отсутствии у Швеции планов вступить в НАТО говорила ранее и Линде. Она отмечала, что подобных намерений нет и у соседней Финляндии.

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Швеция не является членом НАТО и придерживается политики военного неприсоединения. Тем не менее королевство сотрудничает с альянсом по программе «Партнерство во имя мира» и в рамках Совета Евроатлантического партнерства. Также между альянсом и королевством разработана Программа индивидуального партнерского сотрудничества.

Как партнер НАТО Швеция принимала участие в миссиях альянса в Афганистане, Косово и Ираке. Кроме того, на фоне усиления напряженности из-за Украины Швеция активизировала сотрудничество с НАТО в области безопасности Балтийского моря.

Швеция, НАТО
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