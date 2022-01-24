Швеция пока не планирует подавать заявку на вступление в НАТО

Швеция в настоящий момент не намеревается подавать заявку на вступление в НАТО, заявила в понедельник перед совещанием глав МИД ЕС глава МИД Швеции Анн Линде.

«В действительности в настоящий момент у нас нет намерений подавать заявку на членство в НАТО», — сказала она.

«Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня», — продолжила она.

В то же время она напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.

Кроме того, она вновь напомнила о позиции западных стран по ситуации вокруг Украины, что за любым вторжением РФ в нашу страну последует мощный ответ.

Также она выразила сомнения в том, что планы по эвакуации шведского дипперсонала с Украины когда-нибудь придется претворять в жизнь.