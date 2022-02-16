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Зеленский внес изменения в санкции против Шария, «Страны» и других

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Зеленский внес изменения в санкции против Шария, «Страны» и других

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 57/2022, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года о внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.

Документ обнародован на сайте главы государства.

Согласно тексту решения, СНБО внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет». Также были изменены санкции, принятые в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт «Страна.UA», Анны Солнцевой и Любви Лукашиной.

Изменены были пакеты санкций в отношении заместителя так называемого «генерального прокурора ЛНР» Вадима Лященко и трех членов так называемых «территориальных избирательных комиссий», созданных оккупационной администрацией в Крыму — Натальи Коваленко (Бабенко), Александры Осетровой и Юлии Рыбаковой.

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Кроме того, решением СНБО вносятся изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании «ALPHA BRAVO AVIATION LLC», на которую был переоформлен один из самолетов, ранее осуществлявших полеты по маршруту Киев — Москва.

санкции, Владимир Зеленский
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Среда, 16 февраля 2022
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Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
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