Зеленский внес изменения в санкции против Шария, «Страны» и других

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 57/2022, которым вводится в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года о внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры.
Документ обнародован на сайте главы государства.
Согласно тексту решения, СНБО внес изменения в пакеты санкций в отношении Анатолия Шария, Ольги Шарий и Аллы Бондаренко, а также ООО «Информационное агентство «Шарий.Нет». Также были изменены санкции, принятые в отношении Игоря Гужвы, который, как считается, контролирует сайт «Страна.UA», Анны Солнцевой и Любви Лукашиной.
Изменены были пакеты санкций в отношении заместителя так называемого «генерального прокурора ЛНР» Вадима Лященко и трех членов так называемых «территориальных избирательных комиссий», созданных оккупационной администрацией в Крыму — Натальи Коваленко (Бабенко), Александры Осетровой и Юлии Рыбаковой.
Кроме того, решением СНБО вносятся изменения в пакет санкций в отношении зарегистрированной в США авиакомпании «ALPHA BRAVO AVIATION LLC», на которую был переоформлен один из самолетов, ранее осуществлявших полеты по маршруту Киев — Москва.
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