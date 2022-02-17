Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в указ от 29 октября 2012 года № 618 «О Положении о прохождении гражданами Украины службы в военном резерве Вооруженных сил Украины».

Соответствующий указ № 59/2022 опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, «граждане проходят службу в военном резерве в добровольном порядке, а в особый период лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве, — в обязательном порядке.

Также в указе внесены следующие изменения: «в особый период на службу в военном оперативном резерве в обязательном порядке на должности в соответствии с их воинских званий зачисляются лица, уволенные с военной службы, которые по своим профессионально-психологическим характеристикам и состоянию здоровья пригодные к службе в военном резерве и соответствуют установленным требованиям прохождения службы в военном резерве».

Также были внесены другие изменения в документ.

Указ вступает в силу со дня его опубликования 16-го февраля.