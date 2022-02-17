Украинцы стали еще больше хотеть в ЕС и НАТО

62% украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО, отрицательно относятся к этой инициативе 30%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 16-17 февраля 2022 года.

Как сообщается на сайте «Рейтинга», за историю наблюдений с 2014 года это самый высокий показатель позитивного восприятия интеграции Украины в НАТО. При этом еще в конце 2021 года вступление поддерживали 55-58% опрошенных.

Вступление в Евросоюз поддерживают 68% респондентов, не поддерживают — 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг наивысшего в истории исследований с 2013 года показателя.

Идея интеграции Украины в западные структуры пользуется большей поддержкой среди респондентов запада и центра страны, меньше — юга. На востоке количество сторонников вступления в НАТО меньше, чем количество противников. Касательно ЕС в восточных регионах наблюдается паритет противников и сторонников. В электоральных сегментах ощутимо преобладает неприятие вступления Украины в западные структуры среди избирателей партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партии Мураева «Наши». Среди избирателей других политических сил большинство положительно высказываются за вступление Украины как в ЕС, так и в НАТО.

За последние несколько лет в возрастных демографических группах наблюдается отсутствие значительных отличий в оценке внешнеполитического вектора Украины.

55% опрошенных считают, что Украина должна выйти из минских соглашений, если РФ признает т.н. «ДНР» и «ЛНР» независимыми государствами. 24% против этого, 21% не определились. За выход из Минских соглашений в таких условиях выступает относительное большинство населения независимо от региона проживания и возраста. Разница заметна только в электоральном разрезе в оценке такого развития событий: относительное большинство опрошенных избирателей партий «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Наши» либо против выхода из Минских договоренностей, либо колеблются в ответе.