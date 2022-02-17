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Байден считает, что угроза российского вторжения в Украину очень высока

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Байден считает, что угроза российского вторжения в Украину очень высока

Президент США Джо Байден считает «очень высокой» угрозу российского вторжения в Украину.

«Она очень высока», — заявил он в четверг, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов в Белом доме перед вылетом в штат Огайо.

«Во-первых, власти России не отвели какие-либо войска, перебросили еще сил. Во-вторых, есть причины считать, что они заняты операциями под чужим флагом для получения предлога войти на территорию Украины. Все признаки, которые у нас есть, указывают на то, что они готовы идти на Украину, напасть на Украину», — заявил Байден.

«Мне кажется, что вторжение может произойти в ближайшие несколько дней», — добавил он.

При этом президент США заявил, что продолжает считать дипломатическое урегулирование ситуации вокруг Украины возможным и поэтому попросил госсекретаря Энтони Блинкена изложить американские предложения на этот счет на заседании Совета Безопасности ООН в четверг.

Журналисты задали американскому лидеру вопрос о том, есть ли дипломатический выход из сложившейся вокруг Украины ситуации. «Да, он есть», — ответил Байден. «Именно поэтому я попросил госсекретаря Блинкена отправиться в ООН и выступить сегодня с заявлением. Он изложит, в чем заключается этот путь», — пояснил президент США.

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«Я также излагал этот путь Путину.... Так что путь выхода из этого существует», — добавил хозяин Белого дома.

Ранее постпред США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд сообщила, что Блинкен выступит в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном выполнению Минских соглашений, с предложениями касательно деэскалации ситуации вокруг Украины.

отношения с Россией, Джо Байден
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Четверг, 17 февраля 2022
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