Украина постоянно получает разведданные от США

Украина получает разведывательные данные от своих партнеров на постоянной основе, в том числе и от США, сообщил министр обороны Алексей Резников.
«Мы получаем данные от наших партнеров на постоянной основе... Поэтому мы видим все, что происходит у наших границ и сравниваем данные наших партнеров с данными нашей разведки, сопоставляем их... в режиме реального времени», — сказал Резников во время «часа вопросов к правительству» в Верховной Раде в пятницу, отвечая на вопрос, получает ли Украина разведданные от США.
Он отметил, что за беспилотными летальными аппаратами Военно-воздушных сил США над Украиной можно наблюдать на ресурсе Flight Radar.
По словам Резникова, такие полеты разрешает соглашение ведомств двух стран.
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