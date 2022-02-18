Страны Европы и США проведут сегодня консультации по Украине

Европейские страны и США проведут в течение пятницы консультации, чтобы согласовать позицию по связанным с Украиной событиям, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«В ближайшие часы пройдет тесная координация между Европой и американскими партнерами», — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Африка, комментируя обстановку в Украине.

Он призвал прекратить насилие на Донбассе. «Нужно, чтобы военные действия прекратились. Следует возобновить переговоры», — сказал Макрон.

Также он призвал Россию действиями доказать, что готова к деэскалации напряженности на границе с Украиной. «Я слышал российские заявления. Теперь нужно, чтобы за словами последовали действия», — отметил президент Франции