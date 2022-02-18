Путин поручил выплатить беженцам с Донбасса по 10 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин поручил врио главы местного МЧС Александру Чуприяну отправиться в Ростовскую область, чтобы помочь с созданием условий для беженцев из так называемых ДНР и ЛНР.

Путин также поручил выплатить каждому беженцу по 10 тыс. рублуей, сообщают российские СМИ.

Ранее появилась информация о том, что «власти» непризнанных республик начали эвакуацию жителей в Россию, объясняя это угрозой нападения со стороны Украины.