Байден выступит с очередной речью касательно ситуации в Украине

Президент США Джозеф Байден выступит с речью, в которой проинформирует о ситуации в Украине и действиях США, направленных на урегулирование кризиса.

«Президент Джозеф Байден представит обновленную информацию о наших продолжающихся усилиях по сдерживанию и дипломатии, а также о наращивании Россией военного контингентов на границе с Украиной», — сообщает Белый Дом.

Отмечается, что Байден выступит в 23:00 по киевскому времени.