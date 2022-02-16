Войти
Путин прокомментировал возможность признания Россией «республик» Донбасса
позиция
Путин прокомментировал возможность признания Россией «республик» Донбасса
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО
евроинтеграция
Зеленский заявил, что Украине намекают не вступать в НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа из РФ

292
Евросоюз подготовился к возможным перебоям поставок газа из РФ

Европейский Союз разработал ряд мер, которые может применить в случае перебоев поставок газа из России, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы за последние несколько недель изучили все возможные сценарии перебоев в случае, если Россия решит частично или полностью прекратить подачу газа в ЕС. И я сегодня могу сказать, что наши модели показывают: благодаря предпринятым нами мерам мы в безопасности этой зимой», — сказала председатель ЕК.

Также она заявила, что в ЕС разработан новый набор чрезвычайных мер, который может быть активизирован в случае полного прекращения поставок газа.

«Один из уроков, который мы уже можем извлечь из этого кризиса, заключается в том, что мы должны диверсифицировать наши источники энергии, избавиться от зависимости от российского газа и вкладывать значительные средства в возобновляемые источники энергии», — повторила она свои основные тезисы, касающиеся энергетики.

Говоря о кризисе вокруг Украины, она отметила, что из России поступают противоречивые сигналы: с одной стороны заявления о возвращении войск, а с другой — голосование в Госдуме о признании самопровозглашенных республик Донбасса. Фон дер Ляйен считает, что, тем не менее, «дипломатия пока не сказала последнее слово», и подчеркивает единство позиции стран Запада по отношению к кризису вокруг Украины.

«Радостно слышать о приверженности Минским договоренностям. Президент Макрон и канцлер Шольц посетили Киев и Москву... Я постоянно нахожусь в контакте и обмениваюсь информацией с ними, а также с президентом Байденом, премьер-министром Трюдо и премьер-министром Джонсоном. Трансатлантическое сообщество давно не было таким единым», — сказала она.

Читайте также: Президент Евросовета инициирует донорскую конференцию в поддержку Украины

Она отметила, что «в случае российской агрессии реакция Европы будет быстрой и решительной». По ее словам, речь идет не только о заморозке активов и запрете на въезд россиянам.

«Стратегические интересы России заключаются в том, чтобы диверсифицировать свою экономику и ликвидировать пробелы. Но для этого им нужны технологии, в которых мы — мировые лидеры, высокотехнологичные компоненты, по которым Россия почти полностью зависит от нас. Наши санкции могут „укусить“ очень сильно», — сказал фон дер Ляйен.

При этом она подчеркнула, что «наш призыв к России кристально ясен — не нужно выбирать войну».

«Путь сотрудничества между нами и Россией все еще возможен. И мы будем сохранять бдительность», — добавила глава ЕК.

Урсула фон дер Ляйен, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 16 февраля 2022
Вторник, 15 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016