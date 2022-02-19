Зеленский просит у Запада денег и программу ленд-лиза

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к созданию для Украины Фонда устойчивости и восстановления, а также программу ленд-лиза.

«Нужно создать Фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии», — сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что «Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы».