Зеленский просит у Запада денег и программу ленд-лиза

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны к созданию для Украины Фонда устойчивости и восстановления, а также программу ленд-лиза.
«Нужно создать Фонд стойкости и восстановления нашего государства и программу ленд-лиза, предоставить Украине новое вооружение, технику, оборудование для нашей армии, выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания российской агрессии», — сказал Зеленский в субботу, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
Он добавил, что странам Запада необходимо гарантировать Украине интеграцию в энергетический рынок ЕС, добавив, что «Северный поток-2 уже сейчас используется как оружие против Украины и Европы».
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