Войти
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
позиция
Зеленский требует остановить «Северный поток-2»
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние
энергетика
Запасы угля на складах ТЭС в два раза превышают прошлогодние

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Зеленский вечером встретится с руководителями фракций и силовиками

1 629
Зеленский вечером встретится с руководителями фракций и силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады, сообщил сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко.

«Мы благодарим спикера парламента, который сегодня по просьбе руководителей парламентских фракций и групп обратился к президенту, и сегодня в 19:00 он встречается с руководителями парламентских фракций и групп», — сообщил народный депутат Батенко на пленарном заседании во вторник.

Член фракции «Голос» Кира Рудык уточнила, что Зеленский проведёт встречу с главами депутатских фракций и групп парламента в Офисе президента в 19:00.

«Встреча пройдет в Офисе президента. Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в связи с признанием Россией т.н. „ЛНР/ДНР“ и что Украина должна делать при этом. Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призывать международное сообщество вводить жёсткие санкции против РФ», — сказала Рудык журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Читайте также: Британия ввела санкции против российских олигархов и банков

Спикер парламента Руслан Стефанчук, закрывая пленарное заседание Верховной Рады во вторник, подтвердил факт встречи с главой государства, отметив, что в ней примут участие «представители силовых ведомств».

Владимир Зеленский, отношения с Россией
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Татьяна Ткачук
Татьяна Ткачук 4 часа 2 минуты назад

И введут ВП, и дальше зазря будут платить инностранным помощникам - ничего у них не выйдет. Позориться Карасями с людоедскими наклонностями - вот это могут.

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 22 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Кевин Келли
Кевин Келли
футуролог

Как изменится мир через 25 лет

Будущие 25 лет с большой вероятностью станут эпохой глобального прогресса, который превзойдет все достижения прошедшей четверти века. Следующему поколению людей – и в среднем, и в совокупности – будет доступен рекордно высокий для этой планеты уровень жизни и такие же возможности.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016