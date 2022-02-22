Зеленский вечером встретится с руководителями фракций и силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады, сообщил сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко.
«Мы благодарим спикера парламента, который сегодня по просьбе руководителей парламентских фракций и групп обратился к президенту, и сегодня в 19:00 он встречается с руководителями парламентских фракций и групп», — сообщил народный депутат Батенко на пленарном заседании во вторник.
Член фракции «Голос» Кира Рудык уточнила, что Зеленский проведёт встречу с главами депутатских фракций и групп парламента в Офисе президента в 19:00.
«Встреча пройдет в Офисе президента. Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в связи с признанием Россией т.н. „ЛНР/ДНР“ и что Украина должна делать при этом. Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призывать международное сообщество вводить жёсткие санкции против РФ», — сказала Рудык журналистам в кулуарах парламента во вторник.
Спикер парламента Руслан Стефанчук, закрывая пленарное заседание Верховной Рады во вторник, подтвердил факт встречи с главой государства, отметив, что в ней примут участие «представители силовых ведомств».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
И введут ВП, и дальше зазря будут платить инностранным помощникам - ничего у них не выйдет. Позориться Карасями с людоедскими наклонностями - вот это могут.