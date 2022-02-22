Зеленский вечером встретится с руководителями фракций и силовиками

Президент Украины Владимир Зеленский вечером во вторник встретится с руководителями фракций и групп Верховной Рады, сообщил сопредседатель депутатской группы «За будущее» Тарас Батенко.

«Мы благодарим спикера парламента, который сегодня по просьбе руководителей парламентских фракций и групп обратился к президенту, и сегодня в 19:00 он встречается с руководителями парламентских фракций и групп», — сообщил народный депутат Батенко на пленарном заседании во вторник.

Член фракции «Голос» Кира Рудык уточнила, что Зеленский проведёт встречу с главами депутатских фракций и групп парламента в Офисе президента в 19:00.

«Встреча пройдет в Офисе президента. Будем обсуждать ситуацию, которая сложилась в связи с признанием Россией т.н. „ЛНР/ДНР“ и что Украина должна делать при этом. Мы будем призывать главу государства ввести военное положение и призывать международное сообщество вводить жёсткие санкции против РФ», — сказала Рудык журналистам в кулуарах парламента во вторник.

Спикер парламента Руслан Стефанчук, закрывая пленарное заседание Верховной Рады во вторник, подтвердил факт встречи с главой государства, отметив, что в ней примут участие «представители силовых ведомств».