Великобритания направит еще больше летального оружия в Украину

Власти Великобритании в ближайшие дни направят дополнительные единицы летального оборонительного вооружения в Украину. Об этом в среду сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин британского парламента.

«В свете все более угрожающего поведения России и в соответствии с нашей предыдущей поддержкой Великобритания в скором времени представит дополнительный пакет военной помощи Украине. Она будет состоять как из летальных оборонительных вооружений, так и из нелетальных», — сказал Джонсон.

В середине января правительство Соединенного Королевства поставило Украине около 2 тыс. противотанковых управляемых ракет. Кроме того, в нашу страну прибыли 30 военных инструкторов, которые обучали военнослужащих Украины обращению с доставленным вооружением.