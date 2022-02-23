Зеленский потребовал четких гарантий безопасности, в том числе от России

Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по результатам переговоров с лидерами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Киеве.

«Украине нужны гарантии безопасности — четкие, конкретные, уже сейчас. ... Я думаю, что среди стран, предоставляющих гарантии безопасности Украине, должна быть Россия», — заявил Зеленский.

Он добавил, что много раз предлагал президенту России Владимиру Путину сесть за стол переговоров.

«Это не секрет. Я много раз предлагал президенту РФ сесть за стол переговоров и говорить, потому что это вопрос диалога, а не вопрос условий», — отметил Зеленский.