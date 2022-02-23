Президент Евросовета созывает специальный саммит ЕС из-за агрессии России

Президент Европейского совета Шарль Мишель созывает 24 февраля глав государств и правительств стран-членов ЕС на специальный саммит из-за агрессии России по отношению к Украине.

Соответствующее пригласительное письмо Мишеля обнародовано в среду в Брюсселе.

«Применение силы и принуждения для изменения границ не имеют места в 21 веке. Я хотел бы поблагодарить вас за единство, проявленное в последние дни, в частности благодаря быстрому принятию сегодня пакета санкций Советом. Агрессивные действия Российской Федерации нарушают международное право, территориальную целостность и суверенитет Украины. Они также подрывают европейский порядок безопасности. Важно, чтобы мы продолжали быть едиными и решительными и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальный Европейский совет в четверг, 24 февраля, который состоится очно в Брюсселе и начнется в 20:00», — сказано в письме.

Мишель уточнил, что предлагает обсудить «последнее развитие событий, как мы защищаем основанный на правилах международный порядок, как мы поступаем с Россией, особенно привлекая Россию к ответственности за ее действия и как мы будем дальше поддерживать Украину и ее народ».