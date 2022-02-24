Супермаркеты и другие украинские ритейлеры объявили, что продолжают работу

Продуктовые ритейлеры «Сильпо», «Новус», «АТБ», а также ряд других компаний заявили о продолжении работы своих магазинов в Киеве и других городах, предупреждают о возможных изменениях графика работы.
Как сообщил в Facebook директор корпорации «АТБ» Борис Марков, сеть супермаркетов продолжает работу и обеспечена товарами всех категорий в полном объеме.
«Компания имеет достаточное количество товарных остатков для обеспечения потребительского спроса в случае его увеличения. Логистическая и транспортная инфраструктура компании находится под особым контролем», — сообщил он в четверг.
Продолжают работу также супермаркеты Varus. «Делаем и будем делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить магазины продуктами в обычном режиме», — говорится на страничке сети в Facebook.
Кроме того, работают магазины Novus в Киеве и пригороде, Ирпене, Вышгороде, Вишневом, Буче, Белой Церкви, Ривном. При этом супермаркеты работают до 21:00, сообщают в сети.
Супермаркеты «Сильпо» планируют продолжать работу в обычном режиме, ограничив время работы некоторых магазинов до 21:00. Компания также ведет переговоры с торгово-развлекательными центрами о свободном доступе в супермаркеты на их территории.
«Стараемся, чтобы сегодня максимум «Сильпо» работали в обычном режиме. Мы работаем над тем, чтобы поставлять товары из наших распределительных центров. Мы на связи с производителями, чтобы обеспечить постоянные поставки продукции. А также на связи с ТРЦ, чтобы даже при закрытии торгового центра, мы открыли «Сильпо», — говорится в сообщении сети в Facebook.
Также продолжают работу магазины drogerie-сети EVA. «ООО „Руш“ сообщает, что магазины сети EVA работают в максимально усиленном и мобилизованном режиме», — сообщает компания в соцсетях.
В то же время о прекращении работы магазинов с сегодняшнего дня сообщила сеть магазинов гаджетов и аксессуаров «Цитрус».
«В связи с введением военного положения мы временно прекращаем работу наших магазинов «Цитрус», — заявила компания в Facebook.
Ранее Auchan сообщил об изменении графика работы в Киеве, Житомире, Одессе, Днепре и Кривом Роге: в четверг магазины работают до 18:00. При этом во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменен.
Также продолжает работу интернет-магазин Rozetka.ua.
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