Байден объявил о санкциях против России

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу ситуации в Украине.

В частности, Байден назвал президента РФ Владимира Путина агрессором, обвинив его в том, что Путин выбрал войну. Байден пообещал, что тот столкнётся за это с последствиями.

В частности, США вводят мощные санкции и экспортные ограничения против России.

«Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, йене... Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов, и отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов», — объявил Байден.

Так, банк ВТБ будет внесен в американский санкционный список SDN, заявил президент США Джо Байден. Попадание в этот список означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах США и фактическую изоляцию от долларовой системы. Кроме того, под санкции попадают дочерние структуры ВТБ, в которых у госбанков есть доля свыше 50%.

Ранее о введении санкций против ВТБ заявил британский премьер Борис Джонсон. По его словам, все активы госбанка в Великобритании будут заморожены.

При этом отключать Россию от SWIFT пока не будут, это может стать следующим шагом.

Президент США также анонсировал санкции на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию. Они будут касаться и космической отрасли.

Он рассказал, что завтра будет саммит НАТО, где будут выработаны дальнейшие шаги для увеличения обороноспособности Альянса.

В то же время Байден заявил, что США не будет посылать своих военных в Украину.

«Наши силы не будут воевать в Украине, но мы будем защищать членов НАТО всей мощью США», — сказал Байден.

Также он заявил, что переговоров с Путиным не планирует.