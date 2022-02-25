Макрон сообщил, что по просьбе Зеленского просил Путина о переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.
«У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС.
Макрон заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, так как это может позволить добиться перемирия.
«Нужны работающие каналы, чтобы добиться быстрого перемирия, чтобы боевые действия прекратились», — сказал он, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность дипломатического урегулирования с Россией.
При этом Макрон заявил, что на данный момент Россия сознательно выбрала иной путь.
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