Макрон сообщил, что по просьбе Зеленского просил Путина о переговорах

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным передал ему просьбу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах.

«У меня состоялся искренний, прямой и быстрый разговор с президентом Путиным по просьбе президента Зеленского, чтобы прежде всего попросить его об остановке боев в кратчайшие сроки, но особенно предложить ему переговоры, просить его о переговорах с президентом Зеленским», — сказал Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в ночь на пятницу после внеочередного саммита ЕС.

Макрон заявил о необходимости сохранения каналов для контактов с РФ, так как это может позволить добиться перемирия.

«Нужны работающие каналы, чтобы добиться быстрого перемирия, чтобы боевые действия прекратились», — сказал он, отвечая на вопрос о том, верит ли он в возможность дипломатического урегулирования с Россией.

При этом Макрон заявил, что на данный момент Россия сознательно выбрала иной путь.