Генштаб ВСУ сообщил о попытках войск РФ прорваться на Киев сразу с нескольких направлений

Враг пытается совершить наступление на столицу и с этой целью рвется на направлении «Козелец-Бровары» и направлении «Конотоп-Нежин-Киев», утрачен город Конотоп, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
«Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп», — говорится в сообщении в Facebook.
В Генштабе сообщили, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.
«Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома ГОСТОМЕЛЬ противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев», — сказано в сообщениии.
В Северской области подразделения 1 ОТБР по реке Билоус остановили противника.
«На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедший на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь», — подчеркнули в Генштабе.
В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.
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