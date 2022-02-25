Генштаб ВСУ сообщил о попытках войск РФ прорваться на Киев сразу с нескольких направлений

Враг пытается совершить наступление на столицу и с этой целью рвется на направлении «Козелец-Бровары» и направлении «Конотоп-Нежин-Киев», утрачен город Конотоп, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

«Сейчас враг, получив достойный отпор защитников Чернигова, пытается обойти город и совершить наступление на столицу. С этой же целью, наступления на Киев, не считаясь с потерями, враг рвется на направлении Козелец-Бровары и направлении Конотоп-Нежин-Киев. Утрачен город Конотоп», — говорится в сообщении в Facebook.

В Генштабе сообщили, что на белорусском аэродроме Гомель совершили посадку российские Ил-76 с десантниками на борту.

«Из-за повреждения взлетной полосы аэродрома ГОСТОМЕЛЬ противник решил выдвигаться своим ходом с территории Беларуси в направлении Гомель-Чернигов-Киев», — сказано в сообщениии.

В Северской области подразделения 1 ОТБР по реке Билоус остановили противника.

«На юге противник продолжает осуществлять свои захватнические планы вышедший на рубеж Херсон, Новая Каховка, Каховка с целью удержания дамбы Северокрымского канала для обеспечения водой временно оккупированного полуострова Крым. Ведет бой за украинский город Мелитополь», — подчеркнули в Генштабе.

В районах Харькова и Валуйков подразделения из состава сил обороны продолжают ведение оборонных боев, остановили противника и закрепились по определенному рубежу.