Россия запретила британским самолетам полеты над своей территорией

Росавиация запретила британским самолетам использовать воздушное пространство России, в том числе для транзитных полетов. Об этом сообщили СМИ в пресс-службе ведомства. Ограничение вступило в силу с 10:00 по Киеву 25 февраля.

«Введено ограничение на использование воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лица, связанного с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании», — говорится в сообщении.

В Росавиации рассказали, что накануне направили Лондону предложение обсудить ограничение на полеты российских самолетов над Великобританией, однако сегодня утром получили отрицательный ответ.

Накануне, 24 февраля, из-за военной операции России в Украине Лондон ввел санкции в отношении соседней страны. Под них попал и «Аэрофлот», которому запретили летать в Великобританию. Тогда в Росавиации заявили о праве зеркального ответа на ограничения с британской стороны.