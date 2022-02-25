Путин призвал к военному перевороту в Украине

Президент России Владимир Путин призвал военнослужащих ВСУ брать власть в Киеве в свои руки. Об этом он сказал на срочном совещании с Советом безопасности РФ, сообщают российские СМИ.

«Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных сил Украины: не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он.

Путин также заявил, что российские офицеры в Украине якобы «действуют мужественно, профессионально, героически».