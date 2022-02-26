Зеленский призвал ЕС утвердить решение о членстве Украины в Евросоюзе

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Евросовета Шарлем Мишелем, подчеркнул, что настал решающий момент, чтобы принять решение о членстве Украины ЄС.

"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЄС. Обсудил Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - написал Зеленский в Twitter в субботу утром.