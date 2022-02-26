Столичный метрополитен прекратил перевозку пассажиров

Киевский метрополитен прекратил осуществлять пассажироперевозки и переведен в режим укрытия, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Метро перешло в режим укрытия. Транспортных перевозок производиться не будет», — сообщил он в субботу в своем телеграм-канале.

Мэр Киева призвал: «Друзья! Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не уезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только для того, чтобы перейти в укрытие».