Словакия вводит режим ЧС из-за наплыва беженцев из Украины

Правительство Словакии ввело в республике в субботу в 12:00 (13:00 по Киеву) режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев из Украины. Со ссылкой на постановление кабмина об этом сообщило информационное агентство TASR.

«Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», — отмечается в документе.

Тем временем число прибывших в Польшу из Украины беженцев достигло 100 тыс. человек. Об этом заявил в субботу на брифинге заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

«С начала военных действий в Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тыс. человек пересекли границу из Украины в Польшу», — сказал он, подчеркнув, что в основном прибывают женщины с детьми.

Около 10 % прибывающих пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие.

Из пунктов приема беженцев на автобусах пожарной охраны перевозят в другие регионы.