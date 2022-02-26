Словакия вводит режим ЧС из-за наплыва беженцев из Украины

Правительство Словакии ввело в республике в субботу в 12:00 (13:00 по Киеву) режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за наплыва беженцев из Украины. Со ссылкой на постановление кабмина об этом сообщило информационное агентство TASR.
«Целью введения режима ЧС является создание условий для принятия обязательных мер по предотвращению и снижению последствий чрезвычайного события в связи с массовым наплывом иностранцев на территорию Словакии», — отмечается в документе.
Тем временем число прибывших в Польшу из Украины беженцев достигло 100 тыс. человек. Об этом заявил в субботу на брифинге заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.
«С начала военных действий в Украине до сегодняшнего дня на всем протяжении границы с Украиной 100 тыс. человек пересекли границу из Украины в Польшу», — сказал он, подчеркнув, что в основном прибывают женщины с детьми.
Около 10 % прибывающих пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие.
Из пунктов приема беженцев на автобусах пожарной охраны перевозят в другие регионы.
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