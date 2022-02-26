Украина заявляет, что не отказывается от переговоров с РФ, но не приемлет ультиматумов

Украина не отказывалась от переговоров с Россией, заявил РБК советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Украина, безусловно, не отказывалась от переговоров. Но именно от переговоров, которых пока кстати и не было. Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны», — сказал Подоляк.
Он добавил, что украинская сторона уже тщательно проработала свои переговорные позиции.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин якобы дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной. По словам Пескова, Киев не ответил на предложение после чего Путин дал приказ возобновить наступление.
Подоляк заявил, что вечером 25 февраля и утром 26 февраля наблюдалась «интенсификацию агрессивных действий российской стороны». По его мнению, это может быть попыткой «подтолкнуть Украину к принятию неприемлемых условий». «Президент Зеленский только за переговоры и категорически не приемлет любые ультиматумы», — сказал советник главы ОП.
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