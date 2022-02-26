Байден назвал альтернативой масштабным санкциям против России Третью мировую войну

Президент США Джо Байден считает, что альтернативой жестким санкциям, которые Вашингтон ввел в отношении Москвы, была бы Третья мировая война. Об этом американский лидер заявил в интервью блогеру Брайяну Коэну.

«Послушайте, было два варианта действий: начать третью мировую войну, начать физически войну с Россией, или же вариант номер два: сделать так, чтобы страна, которая действует настолько вразрез с международным правом, заплатила бы цену за то, что она это сделала», — сказал президент США.

Он подчеркнул, что введенные на данный момент санкции стали, с его точки зрения, «самыми масштабными в истории». «И Россия заплатит за это серьезную цену как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в долгосрочной», — добавил Байден.