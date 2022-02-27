ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси

ВВС Украины сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Беларуси, сообщил командующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный

«Воздушные силы ВС Украины несколько минут назад сбили крылатую ракету, выпущенную по столице Украины с территории Республики Беларусь самолетом ТУ-22», — написал Залужный в Фейсбуке в воскресенье.

Он подчеркнул, что «это очередное военное преступление РБ и РФ».