В РФ установлен новый рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 251 против 1 247 днем ранее, до 260 335. Об этом сообщили в четверг журналистам в местном оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

В абсолютном выражении прирост стал максимальным с начала пандемии, предыдущий максимум — 1 247 смертей — был зарегистрирован 17 ноября.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 374, до 9 219 912.