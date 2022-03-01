Российские войска обстреляли из «Градов» жилые районы Чернигова

Российские войска обстреляли жилые районы в Чернигове из ракетных систем залпового огня «Град», сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

«Внимание! Около часа назад оккупанты из Градов обстреляли микрорайон Масаны и проспект Мира на выезде из Чернигова в направлении Репок. В настоящее время там работают спасатели. Просьба ко всем: не мешать их работе и не трогать снаряды», — написал Чаус в Телеграме во вторник.