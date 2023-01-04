Фракція «Слуга народу» закликає переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді надіслали лист до Кабінету Міністрів, в якому закликають переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану.
Як передає Укрінформ, про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила у Телеграмі.
«Фракція «Слуга Народу» направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. Нагадаємо, необхідність таких змін у Міністерстві економіки України пояснюється тим, що в умовах відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель мають можливість взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що таке рішення несе корупційні ризики», - зазначила Палійчук.
За її словами, народні депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.
«Прийняття вказаної постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro», - йдеться в листі.
Як повідомлялось раніше, від початку повномасштабного вторгнення рф у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд гривень.
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