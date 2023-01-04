Войти
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Поставки нафти з РФ досягли п'ятимісячного максимуму напередодні набуття чинності санкцій ЄС
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ
Нова місія МВФ щодо України розпочнеться за тиждень – голова НБУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

RSS

Фракція «Слуга народу» закликає переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro

143

Фракція «Слуга народу» у Верховній Раді надіслали лист до Кабінету Міністрів, в якому закликають переглянути рішення про скасування аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це речниця фракції Юлія Палійчук повідомила у Телеграмі.

«Фракція «Слуга Народу» направила уряду звернення щодо ситуації, пов‘язаної зі скасуванням аукціонів у системі Prozorro на час воєнного стану. Нагадаємо, необхідність таких змін у Міністерстві економіки України пояснюється тим, що в умовах відключення електроенергії не всі учасники торгів у системі електронних закупівель мають можливість взяти участь в аукціонах. Однак у фракції вважають, що таке рішення несе корупційні ризики», - зазначила Палійчук.

За її словами, народні депутати просять переглянути положення постанови, ініціювавши зміни до неї або ж надавши роз’яснення стосовно стратегії мінімізації корупційних ризиків через ухвалене рішення й набуття ним чинності.

«Прийняття вказаної постанови №1495 несе ряд корупційних ризиків, а також може викликати публічний резонанс та можливі спекуляції на вказаній темі, що може негативно вплинути на рівень довіри громадськості до системи Prozorro», - йдеться в листі.

Як повідомлялось раніше, від початку повномасштабного вторгнення рф у системі електронних закупівель Prozorro провели 94 тисячі тендерів на 120 млрд гривень.

Prozorro, Палійчук, Слуга народу
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 января 2023
Вторник, 3 января 2023
Понедельник, 2 января 2023
Воскресенье, 1 января 2023
Суббота, 31 декабря 2022
Пятница, 30 декабря 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Щодо засад побудови якісної економіки України

Перед тим, як моделювати майбутню нашу економіку, треба визначити, на чому ґрунтувалися успіхи та невдачі економіки України в часи до повномасштабної війни
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016