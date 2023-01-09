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Укроборонпром: Окупаційна влада виставила на продаж авіаремонтний завод в Євпаторії, який належить Україні

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Укроборонпром: Окупаційна влада виставила на продаж авіаремонтний завод в Євпаторії, який належить Україні

Окупаційна адміністрація Кримського півострова виставила на продаж 100% акцій авіаремонтного заводу в Євпаторії, який належить Україні, повідомляє пресслужба держконцерну "Укроборонпром".

"Окупаційна адміністрація Російської Федерації виставила на продаж 100% акцій державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", що входить до складу "Укроборонпрому" та розташований на тимчасово окупованій території з 2014 року. Це вже третя спроба загарбників продати те, що їм не належить", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що дії окупаційної влади Росії є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону можна вважати недійсними.

"Тимчасово окупована Росією Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України, а також міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України", - наголошують у ГК.

Там уточнюють, що тимчасова окупація РФ територій України незаконна і не створює для держави-агресора жодних територіальних прав.

"Після деокупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ми обов’язково відновимо контроль над діяльністю державного підприємства "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", - підсумували в "Укроборонпромі".

Источник: Интерфакс-Украина
Укроборонпром, Євпаторія
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