На підприємствах більше не передбачено створення і діяльність комісій із соціального страхування

З 1 січня набула чинності оновлена редакція Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якою було внесено ряд змін до розрахунку і призначення допомог за лікарняними.
Як пише Судово-юридична газета, у Фонді соціального страхування України (ФССУ) розповідають, що раніше на кожному підприємстві, в установі чи організації створювалась комісія (або уповноважений, якщо на підприємстві до 15 працівників) із соціального страхування. Такі комісії були обов’язковими як для державних, так і для приватних чи інших підприємств і навіть ФОП. Саме комісія була уповноважена призначати або відмовляти в призначенні допомоги за кожним лікарняним співробітників.
«Однак з 01 січня 2023 року створення і діяльність таких комісій не передбачені. Тож відтепер рішення про призначення або відмову в призначенні допомог за листками непрацездатності має приймати сам роботодавець або уповноважена ним особа», - йдеться у повідомленні.
У ФССУ зазначають, що призначити уповноважену особу можна розпорядчим документом на розсуд керівника підприємства.
«Рішення про призначення допомоги по тимчасовій втраті працездатності, декретної допомоги, допомоги на поховання необхідно оформлювати відповідним розпорядчим документом – це може бути наказ, постанова, розпорядження, рішення тощо», - йдеться у повідомленні.
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