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СБУ затримала ворожого агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та шукав системи ППО

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Контррозвідка Служби безпеки під час контрдиверсійних заходів викрила та затримала ще одного ворожого агента, який наводив ракети на ТЕС у Дніпрі та "полював" на місцеві системи ППО, повідомляє СБУ.

"Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу ЗС РФ (більше відомого як ГРУ). Працюючи у місцевій фармацевтичній компанії, він займався постачаннями лікарських препаратів, під час яких збирав розвіддані про підрозділи ЗСУ", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, насамперед російський агент намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування штабів оперативного командування українських військ, також чоловік передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення.

"Встановлено, що ворожий агент "звітував" співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об’єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС", - уточнюють у спецслужбі.

Контррозвідники СБУ затримали агента на спробі збирання розвідувальної інформації про українські об'єкти.

Згідно з повідомленням СБУ, отримані відомості зловмисник передавав окупантам через закриті канали зв'язку у вигляді фото з прив'язкою до місцевості та детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування із представником російської спецслужби.

Слідчі Служби повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За клопотанням СБУ суд обрав російському агенту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Источник: Интерфакс-Украина
СБУ, Дніпро, ППО, ТЕС
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