Громадянам нагадали, що можна ввозити в Україну без декларування

В Україну під час війни продовжують приїжджати іноземці, також чимало наших громадян повертаються в країну з-за кордону.
При перетині кордону діють митні правила, які регулюють, що можна ввозити з собою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.
Що можна ввозити без декларування
Предмети можна ввозити в Україну через зелений і червоний митні коридори. Правила поширюються на наших громадян та іноземців.
У першому випадку йдеться про речі, які не підлягають митному оподаткуванню, тому їх не треба декларувати.
Люди, які проходять або проїжджають через зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації.
За таким принципом можна ввозити:
Правила перетину кордону через червоний митний коридор
Через червоний коридор можна перевозити речі, які необхідно декларувати:
За ці товари треба буде сплатити податки, які нараховуються із розрахунку їхньої вартості. Для цього треба пред'явити на митному контролі товарні чеки, цінники та інші наявні документи.
Якщо такі документи відсутні, митники визначитимуть митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.
У митній декларації треба вказувати точні відомості про наявні товари, їхню кількість і назви.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023