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Громадянам нагадали, що можна ввозити в Україну без декларування

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В Україну під час війни продовжують приїжджати іноземці, також чимало наших громадян повертаються в країну з-за кордону.

При перетині кордону діють митні правила, які регулюють, що можна ввозити з собою, повідомляє TRAVEL РБК-Україна.

Що можна ввозити без декларування

Предмети можна ввозити в Україну через зелений і червоний митні коридори. Правила поширюються на наших громадян та іноземців.

У першому випадку йдеться про речі, які не підлягають митному оподаткуванню, тому їх не треба декларувати.

Люди, які проходять або проїжджають через зелений коридор, звільняються від подання письмової митної декларації.

За таким принципом можна ввозити:

  • особисті речі;
  • товари вартістю до 500 євро та вагою до 50 кг;
  • продукти харчування не для продажу вартістю до 200 євро;
  • готівка в гривні та іноземній валюті на загальну суму до 10 тисяч євро;
  • ліки - не більше 5 пакувань кожного препарату на людину.

Правила перетину кордону через червоний митний коридор

Через червоний коридор можна перевозити речі, які необхідно декларувати:

  • товари, які потребують дозвільних документів;
  • валютні й культурні цінності;
  • цінні папери й платіжні документи;
  • ліки, які містять наркотичні, психотропні речовини чи прекурсори;
  • товари вартістю від 500 євро та вагою понад 50 кг.

За ці товари треба буде сплатити податки, які нараховуються із розрахунку їхньої вартості. Для цього треба пред'явити на митному контролі товарні чеки, цінники та інші наявні документи.

Якщо такі документи відсутні, митники визначитимуть митну вартість товарів на підставі цін на ідентичні або подібні товари.

У митній декларації треба вказувати точні відомості про наявні товари, їхню кількість і назви.

кордон, декларування
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