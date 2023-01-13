Мінсоцполітики: Українці зможуть обирати собі для внесків пенсійний фонд до вподоби

У 2023 році в Україні планують провести індексацію пенсій, водночас роботодавців звільнили від необхідності індексувати зарплати, але після того, як в країні запрацює накопичувальний, другий рівень пенсійної системи, українці зможуть обирати собі для внесків пенсійний фонд до вподоби.
Як пише Апостроф, про це в ефірі телемарафону заявила перший заступник Міністра соціальної політики Дарія Марчак.
Утім, спочатку все одно накопичення громадян йтимуть у державний Пенсійний фонд, і лише через три роки вони матимуть право обрати собі організацію, яка опікуватиметься заощадженнями.
"Людина зможе сама обирати пенсійний фонд — чи державний, чи приватний. Держава буде регулювати через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування", - розповіла посадовиця.
Утім, щоб приватні інституції змогли підготуватися до запровадження накопичувальної системи, перші три роки, коли триватиме перший етап, всі внески все одно здійснюватимуться до "традиційного" ПФУ.
Вона також наголосила, що це буде той Пенсійний фонд, який функціонує зараз, а взагалі зовсім інша інституція.
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