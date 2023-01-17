Моравецький: Поразка України у війні з росією може стати прелюдією до Третьої світової війни

Німеччина має почати "діяти рішуче" та поставити Силам оборони України "всі види озброєнь", бо вони захищають від російських окупантів не лише себе та свої домівки, а й добробут Європи. Про це, виступаючи у Берліні, заявив глава уряду Польщі Матеуш Моравецький, пише Liga.net.
Польський прем'єр застеріг світ, що поразка України "може стати прелюдією до Третьої світової війни", і тому зараз "немає причин блокувати підтримку Києва та затягувати її на невизначений термін".
"Я закликаю уряд Німеччини до рішучих дій, які полягають у постачанні всіх видів озброєнь до України", – закликав Моравецький.
Він нагадав союзникам, як Західна Європа "вважала, що російського ведмедя можна приручити", хоча Польща постійно попереджала, маючи історію взаємин із Росією, "що імперіалізм – основна частина політики Кремля".
"Виявилося, що відносини з Росією — це договір з дияволом. Політика "Wandel durch Trade", "зміна через торгівлю", та проєкти, які мали пов'язати Росію з Європою, не вдалися. Це був зашморг на нашій шиї", – наголосив він.
Моравецький сказав, що у російському політичному мисленні існування незалежної України, Польщі та країн Балтії "несумісне з існуванням російського імперіалізму".
Він вважає, що Берлін наразі швидко погодиться передати Україні танки Leopard.
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