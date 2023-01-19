Кримських "чиновників" примушують віддавати частину зарплати на допомогу окупаційній армії

російська пропаганда у Криму запустила інформаційну кампанію задля підтримки своїх військових. Місцевих жителів змушують віддавати частину зарплати на потреби армії рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"З моменту широкомасштабного вторгнення російська влада намагається змусити мешканців тимчасово окупованого Криму підтримувати їхніх військових", - йдеться у повідомленні.

Місцевий бізнес закликають робити знижки військовослужбовцям рф, а "держслубовців" та "чиновників" примушують щомісяця віддавати частину зарплати на допомогу окупаційній армії.