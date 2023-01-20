Плата за комуналку: Українцям розповіли у яких випадках держава дає допомогу, а коли потрібно доплачувати

В Україні під час розрахунку субсидії враховують норми споживання, у межах яких держава дає допомогу на виплату комунальних послуг, а понаднормове - повинен сплачувати отримувач самостійно.

Як пише Апостроф, про це повідомили в Мінсоцполітики.

Середній розмір субсидії під час опалювального сезону становить 2000 гривень. Цих коштів повинно вистачати для оплати комунальних послуг, якщо дотримуватися норм споживання.

Субсидія на утримання житла

Таку допомогу розраховують з 35,22 кв. м на сім’ю з однієї особи, а на кожну додаткову людину додають 13,65 кв. м. Якщо ж фактична площа житла більша, то різницю доведеться доплачувати самостійно.

Субсидія на газ

Субсидію розраховують з огляду на такі обсяги споживання газу:

тільки газова плита вдома - 3,3 куб. м на одну особу на місяць;

газова плита, відсутність гарячого водопостачання і газового водонагрівача - 5,4 куб. м

газова плита та водонагрівач - 10,5 куб. м;

газовий котел для опалення - використовується окремий розрахунок за формулою: 4 кубометри на квадратний метр помножити на коригувальний коефіцієнт, який залежить від погоди (наприклад, на опалення 100 квадратів на місяць субсидія може покрити до 400 кубометрів).

Субсидія на водопостачання

Обсяги споживання води:

холодна вода за наявності гарячого водопостачання - 2 куб. м на людину на місяць;

холодна вода за відсутності гарячого водопостачання - 3,6 куб. м;

гаряча вода - 1,6 куб. м;

водовідведення - 3,6 куб. м.

Субсидія на електроенергію

Норма споживання електроенергії на домогосподарство з однієї особи - 100 кВт-год, додатково 30 кВт-год на місяць на кожного наступного члена сім’ї, але не більше за 220 кВт-год у сумі.