Плата за комуналку: Українцям розповіли у яких випадках держава дає допомогу, а коли потрібно доплачувати

В Україні під час розрахунку субсидії враховують норми споживання, у межах яких держава дає допомогу на виплату комунальних послуг, а понаднормове - повинен сплачувати отримувач самостійно.
Як пише Апостроф, про це повідомили в Мінсоцполітики.
Середній розмір субсидії під час опалювального сезону становить 2000 гривень. Цих коштів повинно вистачати для оплати комунальних послуг, якщо дотримуватися норм споживання.
Субсидія на утримання житла
Таку допомогу розраховують з 35,22 кв. м на сім’ю з однієї особи, а на кожну додаткову людину додають 13,65 кв. м. Якщо ж фактична площа житла більша, то різницю доведеться доплачувати самостійно.
Субсидія на газ
Субсидію розраховують з огляду на такі обсяги споживання газу:
Субсидія на водопостачання
Обсяги споживання води:
Субсидія на електроенергію
Норма споживання електроенергії на домогосподарство з однієї особи - 100 кВт-год, додатково 30 кВт-год на місяць на кожного наступного члена сім’ї, але не більше за 220 кВт-год у сумі.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023