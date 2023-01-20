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Мінсоцполітики: Українці зможуть у майбутньому отримувати великі пенсійні виплати

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Після закінчення війни в Україні планують запровадити накопичувальну пенсійну систему, завдяки якій українці зможуть у майбутньому отримувати великі пенсійні виплати завдяки власній праці. Однак це торкнеться лише тих, хто працює, для нинішніх пенсіонерів все залишиться незмінним.

Як пише Апостроф, про це повідомила заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

За її словами, головним аспектом наразі у розробці відповідного законопроєкту є забезпечення збереження накопичень. Імовірно, вони зберігатимуться завдяки інвестиціям та посиленому контролю за пенсійними фондами.

"Немає єдиного універсального інструменту, як забезпечити збереження накопичень. Але ми розуміємо, що є комплекс інструментів, на які слід покладатися, щоб забезпечити захист інвестицій від інфляції", - наголосила чиновник.

За її словами, йдеться про комбінацію інвестиційних інструментів для того, щоб це були помірні ризики та максимально можлива при цьому дохідність вкладів. З іншого боку, питання також у тому, щоб убезпечити громадян від будь-яких маніпуляцій, махінацій із грошима.

Зокрема, планується посилити відповідальність керівництва кожної пенсійної установи, яка буде допущена до укладання угод.

Важливим є зменшення податків для використання коштів на накопичення, що, однак, не зменшуватиме єдиний соціальний внесок.

"Впровадження накопичувальної пенсійної системи на першому етапі або загалом через зменшення ЄСВ може призвести до зменшення ресурсу Пенсійного фонду. Але будемо реалістами — вже сьогодні держава значною мірою, приблизно на 40%, фінансує Пенсійний фонд. Наразі є багато пропозицій експертів щодо того, що можливо фінансування внесків потрібно буде забезпечити не через зменшення ЄСВ, а через іншу конфігурацію — зменшення інших податків", — резюмувала Дар'я Марчак.

пенсії, Марчак
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