Rheinmetall: Ми можемо виробляти танкових боєприпасів більше, ніж потрібно всьому світу

Німецький виробник зброї Rheinmetall готовий значно збільшити виробництво танкових та артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні й на Заході.

Про це заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер в інтерв'ю Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що компанія Rheinmetall виробляє широкий спектр оборонної продукції, але найбільш відома завдяки виробництву 120-міліметрової гармати для танка Leopard 2.

"Ми можемо виробляти 240 тисяч танкових боєприпасів (120 мм) на рік, що більше, ніж потрібно всьому світу", – зазначив Паппергер.

Він додав, що потужності з виробництва 155-міліметрових артилерійських снарядів можуть бути збільшені до 450–500 тис. на рік, що зробить Rheinmetall найбільшим виробником обох видів боєприпасів.

За словами Паппергера, у 2022 році компанія виготовила від 60 до 70 тис. танкових і стільки ж артилерійських снарядів, але виробництво може бути негайно збільшено.

Попит на ці боєприпаси різко зріс після вторгнення росії в Україну в лютому минулого року.

Паппергер повідомив, що нова виробнича лінія для боєприпасів середнього калібру, які використовуються німецькими зенітними танками Gepard в Україні, буде запущена до середини року.

Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для "Гепардів", які її власні військові зняли з озброєння у 2010 році.

Німецька компанія також розглядає можливість будівництва нового порохового заводу, можливо, у східній німецькій землі Саксонія, але інвестиції в обсязі 700–800 мільйонів євро має забезпечити уряд, сказав гендиректор.

"Держава повинна інвестувати, а ми надамо свої технологічні ноу-хау. Натомість держава отримує частку заводу й прибутку, який він приноситиме, - зазначив Паппергер.

Він зазначив, що такий завод необхідний для покриття дефіциту спеціального пороху для нарощування виробництва танкових і артилерійських снарядів.

За кілька днів керівники оборонної промисловості Німеччини вперше зустрінуться з новим міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом, хоча точна дата ще не оголошена.

Цією зустріччю Пісторіус прагне розпочати переговори щодо прискорення закупівлі зброї та постачання боєприпасів у довгостроковій перспективі, оскільки запаси німецької армії вичерпуються через допомогу Україні.