Президент України анонсував підготовку у державі нових реформ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні у вівторок анонсував підготовку у державі нових реформ, які, за його словами, змінять соціальну, правову та політичну реальність.
Як зазначив Зеленський, сьогодні він провів тривалу нараду з міжнародним блоком уряду та Офісом президента.
"Готуємо українські позиції для переговорів із представниками ЄС. І дуже важливо – готуємо нові реформи в Україні. Реформи, які в багатьох аспектах змінять соціально-правову та політичну реальності – зроблять їх людянішими прозорішим та ефективнішими ", - заявив він у відеозверненні.
Наразі, за його словами, фіналізується підготовка до саміту "Україна – ЄС", який відбудеться 3 лютого у Києві.
"Загалом тиждень має бути повною мірою цього слова євроінтеграційним", - сказав він.
"Ми очікуємо новин для України. Очікуємо рішень наших партнерів у Євросоюзі, які будуть відповідати досягнутому рівню взаємодії між нашими інституціями та ЄС і нашому прогресу. Прогресу, який очевидно є – навіть попри повномасштабну війну", - заявив Зеленський у відеозверненні.
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