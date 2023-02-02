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Костенко: Весна та початок літа будуть вирішальними у досягненні перемоги над російським агресором

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Україна розраховує, що весна та початок літа будуть вирішальними у досягненні перемоги над російським агресором, і сподівається на своєчасну військово-технічну допомогу від партнерів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

"рускій мір" приносить українцям лише біль і спустошення. Але росіянам ніколи не вбити нашу любов до України та віру в нашу перемогу. Ми віримо, що зможемо перемогти агресора у цій війні вже у 2023 році. Весна і початок літа будуть вирішальними для досягнення цієї мети", - сказала вона.

Заступниця очільника української місії при ОБСЄ наголосила, що своєчасна військово-технічна допомога від партнерів має прямий вплив на швидке завершення війни.

"Ми вдячні всім державам-учасницям, які надали Україні військову допомогу, зокрема системи протиповітряної оборони та важку броньовану техніку, у ці надзвичайно складні часи, і закликаємо всіх продовжувати це робити й надалі. Україна потребує цього для захисту цивільного населення, звільнення тимчасово окупованих територій та припинення цієї безглуздої війни", - заявила Костенко.

Вона додала, що з огляду на дедалі жорстокіші методи ведення війни, які застосовує росія, ключовим є посилення міжнародного тиску на державу-агресора з метою підірвати саму її здатність вести війну.

"Кожна російська ракета, випущена по цілях в Україні, спричиняє колосальні руйнування та непоправні людські втрати. Водночас кожен запуск російської ракети зменшує запаси цієї смертоносної зброї. Критично важливим є не дозволити росії відновити ці запаси. Посилення санкцій є ключем до того, щоб унеможливити виробництво росією нової смертоносної зброї. Посилення санкцій є одним з найефективніших способів зупинити керовану кремлем машину смерті", - наголосила українська дипломатка.

Костенко
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