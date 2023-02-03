МВС: Внаслідок повномасштабної агресії рф вбито 7 тис. 516 мирних українців, серед яких 459 дітей

Станом на сьогоднішній день вбитими внаслідок повномасштабної агресії рф вважаються 7 тис. 516 мирних українців, виявлено 49 місць несвободи та тортур, облаштованих окупантами, повідомив в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Наразі лише Національна поліція відкрила понад 60 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями рф. Станом на зараз убито 7 тис. 516 цивільних, серед яких 459 дітей", - повідомив Клименко на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії.
За його словами, в Україні пошкоджено або зруйновано понад 152 тис. житлових будинків, майже 3,2 тис. навчальних та 1,2 тис. медичних закладів, понад 7,5 тис. об'єктів критичної інфраструктури.
"Виявлено 49 місць несвободи та тортур, де рф незаконно утримувала та катувала громадян України", - наголосив він.
Як повідомив Клименко, відкрито 60 кримінальних проваджень за фактами скоєння військовими рф сексуального насильства.
В.о. міністра додав: "Ми підтримуємо ухвалення резолюції Європейського парламенту про створення Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України".
Він наголосив, що всі військові злочини рф ретельно документуються та стають основою для роботи органів українського та міжнародного правосуддя.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023