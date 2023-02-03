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МВС: Внаслідок повномасштабної агресії рф вбито 7 тис. 516 мирних українців, серед яких 459 дітей

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Станом на сьогоднішній день вбитими внаслідок повномасштабної агресії рф вважаються 7 тис. 516 мирних українців, виявлено 49 місць несвободи та тортур, облаштованих окупантами, повідомив в.о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Наразі лише Національна поліція відкрила понад 60 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України злочинів військовослужбовцями рф. Станом на зараз убито 7 тис. 516 цивільних, серед яких 459 дітей", - повідомив Клименко на спільному засіданні уряду України та Європейської комісії.

За його словами, в Україні пошкоджено або зруйновано понад 152 тис. житлових будинків, майже 3,2 тис. навчальних та 1,2 тис. медичних закладів, понад 7,5 тис. об'єктів критичної інфраструктури.

"Виявлено 49 місць несвободи та тортур, де рф незаконно утримувала та катувала громадян України", - наголосив він.

Як повідомив Клименко, відкрито 60 кримінальних проваджень за фактами скоєння військовими рф сексуального насильства.

В.о. міністра додав: "Ми підтримуємо ухвалення резолюції Європейського парламенту про створення Спеціального міжнародного трибуналу для розслідування та судового переслідування злочину агресії проти України".

Він наголосив, що всі військові злочини рф ретельно документуються та стають основою для роботи органів українського та міжнародного правосуддя.

Источник: Интерфакс-Украина
МВС, Клименко
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